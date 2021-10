Minstens 3 doden en 20 gewonden bij manifestatie in Beiroet

Een manifestatie in de Libanese hoofdstad Beiroet is donderdag uitgedraaid op geweld, waarbij minstens drie personen werden doodgeschoten en twintig mensen gewond zijn geraakt. Dat is bij de hulpdiensten vernomen. Het door de staat gecontroleerde nieuwsagentschap NNA heeft het voorlopig over één dode en zes gewonden.

De betoging werd georganiseerd door sjiitische bewegingen Hezbollah en Amal. Ze eisen het ontslag van de rechter die het onderzoek leidt naar de explosie die zich in augustus vorig jaar voordeed in de haven van Beiroet.

Een van de gedode slachtoffers kreeg een kogel in het hoofd, zegt Mariam Hassan van het Sahel-ziekenhuis in het zuiden van Beiroet. Een ander slachtoffer werd in de borst geraakt. Meerdere gewonden bevinden zich in kritieke toestand.

Op videobeelden is te zien hoe vele manifestanten over een kruispunt rennen om zich in veiligheid te brengen. Er zijn ook bloedende mensen te zien.

Het leger zegt in een verklaring dat er schoten werden gemeld in de wijk Tayouneh-Badaro. De toegang tot het gebied is afgezet en er wordt aan alle burgers gevraagd om de wijk te verlaten. “Patrouilles zijn op zoek naar de mensen achter de schietpartij om hen te arresteren”, aldus nog het leger, dat waarschuwt dat er gevuurd zal worden naar elke schutter.

Bij de explosie in de haven van Beiroet zijn vorig jaar meer dan 190 mensen om het leven gekomen en raakten zowat 6.000 mensen gewond. De aanhangers van Hezbollah en Amal willen dat onderzoeksrechter Tareq Bitar van de zaak wordt gehaald, omdat hij het onderzoek zou politiseren. Maar het Hof van Cassatie had donderdagmorgen beslist dat Bitar zijn werk mag voortzetten.

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het geweld.