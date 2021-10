Man (63) ligt dood in zijn auto voor voormalig gebouw vredegerecht: natuurlijk overlijden

Voor het vredegerecht in Lokeren is donderdagochtend om 9 uur een man dood aangetroffen in zijn auto. De wagen stond geparkeerd vlak voor de deur van het voormalige gerechtsgebouw in de Vredegerechtstraat. In het gebouw huist vandaag de dag een restaurant. De man was opgemerkt door een voorbijganger die de hulpdiensten verwittigde. Die konden alleen nog maar zijn overlijden vaststellen. Later op de dag werd duidelijk dat het ging om een 63-jarige man uit Waasmunster en dat hij een natuurlijke dood was gestorven.(bfs)