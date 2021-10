Vlaanderen blijft oranje, Brussel en Wallonië nog steeds rood op Europese coronakaart

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC) publiceert elke donderdag een Europese kaart met kleurencodes. De kleuren (groen, oranje, rood, donkerrood) worden gebaseerd op het gemiddeld aantal besmettingen per 100.000 inwoners, gemeten over de laatste twee weken.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.

Vlaanderen blijft oranje, Brussel en Wallonië kleuren net zoals vorige week nog altijd rood. Ook in onze buurlanden verandert de situatie weinig. Nederland blijft oranje, Duitsland volledig rood. Enkel in Frankrijk kleurden de regio’s Grand-Est, Centre-Val-De-Loire en Bourgogne-Franche-Comté van oranje naar groen, de regio rond de hoofdstad Parijs blijft wel oranje.

© ECDC

In Spanje is de situatie ook wat verbeterd en kleuren bepaalde gebieden in het centrum van het land opnieuw oranje. Slovenië, Roemenië, Estland, Letland, Litouwen en het merendeel van Slowakije blijven donkerrood. Ook Finland en een groot deel van het noorden van Noorwegen kleuren sinds deze week rood.