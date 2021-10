Twee overlevenden van Utøya en meerderheid van vrouwen in nieuwe Noorse regering

De nieuwe coalitie doet haar intrede op een moment dat het land opnieuw met een tragedie wordt geconfronteerd: woensdag doodde een man gewapend met pijl en boog vijf mensen in de zuidoostelijke stad Kongsberg en verwondde twee anderen. Volgens de politie is de opgepakte verdachte een 37-jarige Deen die zich tot de islam had bekeerd en in het verleden al werd verdacht van radicalisering.

Van de negentien ministerportefeuilles gaan er tien naar vrouwen. Zo wordt bijvoorbeeld Anniken Huitfeldt bevoegd voor Buitenlandse Zaken. Ook Energie en Justitie zijn in handen van een politica. Het is niet de eerste keer dat ruim de helft van de regeringspostjes in Noorwegen naar vrouwen gaat. Dat gebeurde ook al tweemaal onder Jens Stoltenberg.

Een ander kenmerk van de nieuwe regering is dat er twee personen in zetelen die op het eiland Utøya waren toen de rechts-extremist Anders Behring Breivik op 22 juli 2011 het vuur opende en 69 mensen om het leven bracht. Het gaat om Tonje Brenna (33), die bevoegd wordt voor Kennis, en Jan Christian Vestre (35), die de portefeuille van Handel en Industrie krijgt.

De minderheidsregering van Jonas Gahr Støre bestaat uit vertegenwoordigers van de Arbeiderspartij en de Centrumpartij. De nieuwe coalitie beschikt over 76 van de 169 zetels in het Storting, het Noorse parlement. Bij stemmingen zal er dus steun van andere partijen nodig zijn om wetten goedgekeurd te krijgen.