Doodstraf voor Chinees die ex-vrouw live op sociale media in brand steekt

Een Chinese man die zijn ex-vrouw heeft vermoord door haar in brand te steken terwijl ze live te zien was op sociale media, is ter dood veroordeeld. Dat heeft het Chinese gerecht donderdag gemeld.

De 30-jarige Tibetaanse blogster Amuchu - ook bekend onder haar bijnaam Lamu - werd door tienduizenden fans gevolgd op het sociale netwerk Douyin, de Chinese versie van TikTok. Ze plaatste onder andere beelden van zichzelf al wandelend in de bergen, terwijl ze kookt, of al zingend in traditionele Tibetaanse klederdracht. Terwijl ze in september 2020 haar volgers live toesprak op het sociale netwerk, overgoot haar ex-man haar met benzine alvorens haar in brand te steken. Het slachtoffer overleed twee weken later in het ziekenhuis aan haar brandwonden.

Het drama maakte in China heel wat emoties los en bracht een debat op gang over huiselijk geweld - met name over het gebrek aan bestraffing van geweld in rurale gebieden of onder etnische minderheden. Amuchu was op het moment van de gruwelijke feiten drie maanden gescheiden van haar gewelddadige echtgenoot. Die laatste is nu door een rechtbank in Aba, in de zuidwestelijke provincie Sichuan, ter dood veroordeeld wegens doodslag met voorbedachten rade. Zijn misdaad “was uiterst wreed en het effect ervan op de samenleving verschrikkelijk”, aldus de rechtbank in een verklaring.

Na Amuchu’s dood eisten miljoenen mensen op sociale netwerken gerechtigheid. Het communistische regime in China maakte huiselijk geweld pas in 2016 strafbaar. Onlangs nog wijzigde Peking de wetgeving rond echtscheidingen en werd een wachttijd van een maand ingevoerd vooraleer een scheiding kan worden toegestaan. De maatregel is bedoeld om impulsieve echtscheidingen tegen te gaan, maar krijgt veel kritiek omdat dit ertoe zou kunnen leiden dat slachtoffers onnodig lang in de klauwen blijven van hun mishandelende echtgenoten.