Verrassing van formaat, want José Izquierdo keert terug in selectie Club Brugge: “Heeft kwaliteiten die ons kunnen helpen”

Veel vroeger dan verwacht staat José Izquierdo (29) voor zijn grote terugkeer bij Club Brugge. Coach Philippe Clement kondigde donderdag aan dat de Colombiaan in de selectie zit voor de thuismatch tegen KV Kortrijk. De kans bestaat dat hij ook volgende dinsdag in de keurgroep wordt opgenomen voor de match tegen Manchester City. “In topvorm is hij nog niet, maar hij kan ons wel helpen.”

Een vriendendienst, klonk het anderhalve maand geleden nog bij Club Brugge. José Izquierdo kreeg een minimumcontract om te herstellen van enkele knieblessures. De Colombiaan zag er niet bepaald fit uit toen hij zich presenteerde in het Belfius Basecamp, en Clement rekende pas binnen enkele maanden op hem. Maar kijk: Joske zit zowaar in de selectie voor de thuismatch tegen KV Kortrijk en dat enkele dagen voor Manchester City op bezoek komt.

“Topfit is hij helemaal nog niet. In de vorm van vroeger ook niet. Maar Izquierdo heeft specifieke kwaliteiten die ons kunnen helpen naar het einde van de wedstrijd toe”, liet Clement optekenen. “Dat heeft hij ondertussen bewezen op training. Ik wil hem zo ook verder integreren in de ploeg.”

De lat té hoog leggen zou misplaatst zijn: het is van 24 april geleden dat Izquierdo nog eens minuten maakte. Dat was bij Brighton, toen hij acht minuten voor tijd mocht invallen.

Indien topfit kan Izquierdo wel degelijk nog een meerwaarde betekenen. Met Noa Lang en Kamal Sowah als enige fitte flankaanvallers is de spoeling op de vleugels nog steeds niet al te groot. Gelukkig keerde iedereen topfit terug van de internationale plicht. Lang kreeg zelfs nog een extra boost door een debuut en daarna prima prestatie met Oranje tegen Gibraltar.

“Het was een leuke wedstrijd om te debuteren. Het was nog geen Frankrijk of ander topland, hé”, plaatste Clement een en ander in de context. “Maar we zijn blij dat hij die stap heeft kunnen zetten: Noa hunkerde al langer naar Oranje. Na Anderlecht heb ik nog een goed gesprek gehad met hem.”

Van Gaal had hem aangesproken op zijn provocerend gedrag tijdens topper, en ook Clement kwam daar nog eens op terug. “We hebben een heel goed en volwassen gesprek gehad. Over de stappen dat hij gezet heeft, maar ook het feit dat hij een aantal zaken vergeten was. Dat heeft hij ook zelf aangegeven.”

Clubcultuur zoals City

Clement gaf ook aan dat er tegen Kortrijk geroteerd zal worden. Ondanks de brede Brugse kern startte Club de laatste drie wedstrijden telkens met dezelfde elf. Door de interlandbreak en de match tegen Kevin De Bruyne en co moet Clement nu knopen doorhakken.

“Ik ga een aantal wissels doorvoeren, in functie van onze kalender en de tegenstander”, klonk het. “En ook op basis van hoe de jongens zijn binnengekomen na de interlandbreak. Nu spelen we tot eind december om de drie dagen een wedstrijd, en er zijn zestien jongens weggeweest. Dat is toch niet min.”

Anderzijds mag Club tegen KVK geen punten laten liggen, want in de competitie is het na Anderlecht leider af. Het evenwicht tussen Europa en België bewaren blijkt geen sinecure. “De uitdaging is groot op dat vlak, want we willen op drie vlakken ambitieus zijn. We zijn bezig om die cultuur te installeren in onze club. Kijk naar Manchester City: daar zie je elke wedstrijd andere namen. Hier zijn sommige jongens al mee in dat verhaal, en anderen nog niet.”