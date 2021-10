Londen laat binnenkort weer metro’s rijden tijdens weekendnachten

De nachtelijke weekenddiensten op het Londense metronet werden opgeschort wegens de coronpandemie. Maar meer dan 138.000 mensen hebben intussen een petitie ondertekend waarin gevraagd wordt om het herstel van de dienstverlening.

De voorstanders van de herinvoering beklemtonen dat het ‘s nacht laten rijden van metro’s ook de veiligheid verhoogt. Ze verwijzen naar de moord op Sarah Everard. De Londense vrouw werd in maart door een politieagent ontvoerd, verkracht en vermoord toen ze ‘s avonds laat na een bezoek aan een vriendin op weg was naar huis.

“De Night Tube is een enorm succes sinds de lancering in 2016”, meldt Khan op Twitter. “Dit aanbod zal de veiligheid helpen vergroten en stelt iedereen in staat om van de cultuur en het nachtleven in Londen te genieten.”

Verwacht wordt dat later nog meer nachtlijnen worden heropgestart. Momenteel rijden er in Londen geen metro’s meer tussen 1.00 uur en 5.30 uur. Er rijden wel nachtbussen.