Ikea België bereikt kaap van 1 miljard euro omzet na recordjaar

De omzet van de acht fysieke winkels en de webwinkel in België was het voorbije gebroken boekjaar 2021 zelfs hoger dan voor de coronacrisis. Twaalf maanden eerder vertoonde de omzet in het gebroken boekjaar 2020 nog een coronadip van minus 4,8 procent onder invloed van de winkelsluitingen.

“De omzet ging 5,8 procent hoger tot 1,011 miljard euro. Zo’n stijging is heel goed voor een gevestigde markt”, zei André Schmidtgall, de topman van Ikea België bij de toelichting van de jaarcijfers. Een “fantastisch resultaat”, klinkt het. Door de COVID-crisis hebben de Belgen massaal geïnvesteerd in hun wooncomfort, luidt de verklaring. Omdat we veel thuis bleven, ook voor het werk, was er een nood bij de mensen om veranderingen aan te brengen in huis, aldus Schmidtgall.

De omzetstijging komt er ondanks winkelsluitingen het voorbije boekjaar of de sanitaire regels die bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een winkel beperkten. De digitale verkoop compenseerde dus de daling van het aantal fysieke bezoekers in de winkels (-19 procent tot bijna 9,7 miljoen bezoekers).

Zo waren een tijdje maximaal 50 bezoekers op afspraak toegestaan in de Belgische winkel. Niet veel landen kenden zo’n maatregel, legt Schmidtgall uit. “Het was niet zo gemakkelijk om die 50 terug te vinden in de winkel en hen naar buiten te leiden, zodat we de volgende 50 binnen konden laten. Het was een ‘futuristisch spelletje verstoppertje’”, klinkt het met een kwinkslag.

Online en via de app telde Ikea België een derde meer bezoekers, of 87,8 miljoen in totaal. Online was goed voor 221,7 miljoen euro omzet of ruim een vijfde van de totale omzet (22,65 procent). In boekjaar 2020 vertegenwoordigde online ruim een tiende van de omzet. Online bestellen en afhalen in de winkel ging er bijvoorbeeld met 323 procent op vooruit tot 78,8 miljoen euro omzet.

Begin deze maand kondigde Ikea al aan op zoek te gaan naar 300 nieuwe medewerkers. Die aanwervingscampagne loopt nog steeds. De aanwervingen komen er om de daling van de hoeveelheid beschikbare producten te compenseren door het advies aan onze klanten te verhogen, klonk het eerder. Ook door de opmars van de e-commerce zijn extra medewerkers nodig.

De volledige Ingka-groep, de holding waar zowat 90 procent van de winkels wereldwijd onder valt inclusief de Belgische, klokte af op 37,4 miljard euro omzet (+6,3 procent).