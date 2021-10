Alweer loopt het mis: opnieuw defect ontdekt bij Boeing 787 Dreamliner

De lijst van productiefouten bij Boeing wordt opnieuw wat langer. Want onlangs heeft de vliegtuigbouwer nog een nieuw defect ontdekt bij de 787 Dreamliners die de afgelopen drie jaar gebouwd werden. Door de eerdere productiefouten werd de levering van vliegtuigen al vertraagd en besloot de Amerikaanse overheid kwaliteitscontroles uit te voeren.

Het nieuwe probleem zou volgens The Wall Street Journal te maken hebben met bepaalde titanium onderdelen die zwakker zijn dan ze zouden mogen zijn op de 787’s die de afgelopen drie jaar gebouwd zijn. Volgens het bedrijf werd het probleem ontdekt tijdens kwaliteitscontroles, die werden aangescherpt naar aanleiding van eerdere problemen met de vliegtuigen.

Boeing heeft de afgelopen jaren namelijk te maken gehad met enkele grote productieproblemen. Daarnaast waren er ook nog twee crashes met twee 737 Max vliegtuigen eind 2018 en begin 2019. Hierdoor besloot de Federal Aviation Administration (FAA), het bureau van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten, om het toezicht op te voeren. Volgens mensen die dicht bij het bedrijf staan zou er een soort van cirkel zijn: nieuwe problemen die gevonden worden nodigen uit tot meer onderzoek waardoor meer dingen gevonden worden die opgelost moeten worden.

Het titanium-probleem zou echter geen urgent veiligheidsrisico vormen voor de vliegtuigen die nu al vliegen. Het bedrijf zou nu reparaties aan het uitvoeren zijn op twee niet-geleverde vliegtuigen die aan de grond werden gehouden omdat ze heel wat zwakke onderdelen bevatten. Het bedrijf verwacht dat de vliegtuigen ten vroegste in november geleverd zullen worden, wat later is dan aanvankelijk werd verwacht.

