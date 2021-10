Coaching voor tv-makers, schermgezichten die geen kansspelen mogen promoten en de geldkraan dichtdraaien: VRT legt gokreclame aan banden

De openbare omroep was dat engagement aangegaan in de nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse regering. “Met deze aanpak wil de VRT gokverslaving helpen bestrijden door blootstelling aan reclame voor kansspelen drastisch te verminderen”, klinkt het. Dat zal jaar na jaar gebeuren en “biedt de tijd om alternatieven uit te werken voor het inkomstenverlies”.

Zo moet het volume van die reclame afnemen, zowel op televisie – onder meer van drie structurele partners naar één – als online. Voor de digitale kanalen voorziet de VRT een jaarlijkse afbouw met 20 procent en voor VRT NU worden geen nieuwe kansspelbedrijven meer toegelaten. Maar: “Als zo’n bedrijf sponsor is van een sportevenement en de zichtbaarheid essentieel is voor het verwerven van de uitzendrechten, zal die vorm van reclame onder strikte regels behouden blijven.”

Ook in het programma-aanbod en bij de schermgezichten wordt gokken behoedzaam aangepakt. “Programmamakers zullen worden gecoacht over het benaderen van gokgedrag en verslaving en de VRT-stemmen en -gezichten mogen geen kansspelen promoten op sociale media, in reclame of op evenementen. Externe medewerkers die slechts sporadisch voor de VRT aan de slag zijn, zullen ook eerst toestemming moeten vragen.”

En wat met pakweg de uitzending van de Lotto-trekking? “De Nationale Loterij heeft een ander statuut en de specifieke opdracht om verantwoorde spelen te organiseren. We behandelen hen, net zoals de overheid zelf, dan ook anders dan de privéspelers op de markt”, klinkt het.

LEES OOK. Minister Dalle over de ‘nieuwe VRT’: “Er moet aandacht zijn voor de Vlaamse identiteit, maar je mag dat niet verengen tot nationalisme”

De striktere regels kwamen er in samenspraak met de mediagebruikers, organisaties zoals Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) en na intensief overleg met het kabinet van minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Die laatste zegt dat hij “tevreden is dat de VRT snel werk maakt van de afspraken, want te veel mensen raken verslaafd aan gokken”. “We zetten hiermee een grote stap richting een gokvrije samenleving”, besluit hij. De eerste stappen moeten vanaf januari 2022 zichtbaar zijn.(bpr)