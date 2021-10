Belg mishandelt en verwondt agent bij aanhouding in Nederland

De Belg werd woensdagochtend op de afrit van de A76 in Spaubeek (Beek) door politiemensen gecontroleerd. De agenten roken een wietgeur en vonden vervolgens een onbekende hoeveelheid hennep in het voertuig. De man werd daarop aangehouden.

De Belg wist er echter te voet vandoor te gaan. Er volgde een korte achtervolging, waarbij de verdachte en een van de agenten onder aan het talud in de bosjes belandden. Ondanks de inzet van pepperspray gaf de verdachte zich niet over. Hij sloeg met zijn vuisten meerdere malen in het gezicht van de agent. Die wist de man uiteindelijk in de boeien te slaan, waarop hij werd afgevoerd.

De politieman heeft aangifte van mishandeling gedaan.