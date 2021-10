Vakbondsacties bij Lidl gaan verder tot en met zaterdag, maandag nieuw overleg

Komende maandag zit de directie van supermarktketen Lidl opnieuw rond de tafel met de vakbonden. Bedoeling is om dan tot een akkoord te komen over de hoge werkdruk bij het personeel. De vakbonden hebben alvast gewaarschuwd dat de acties intussen zullen doorgaan.

Sinds woensdag heeft het personeel het werk neergelegd en is ongeveer een op de drie winkels gesloten, aldus de vakbonden. Vandaag/donderdag ligt volgens de socialistische vakbond BBTK het zwaartepunt van de acties meer in Wallonië, terwijl dat woensdag in Vlaanderen lag.

Lidl heeft intussen laten weten dat er maandagvoormiddag nieuw overleg gepland is tussen de directie en de vakbonden. De supermarktketen hoopt alleszins dat in afwachting van dat gesprek de winkels opnieuw openen. “Wij vinden het uiteraard jammer dat de winkels gesloten zijn en hopen op een constructieve dialoog”, aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt.

De vakbonden betreuren echter dat er komende maandag pas opnieuw rond de tafel wordt gezeten. “Wij weigeren de dialoog niet. We zullen maandag naar die vergadering gaan, maar zolang er geen oplossing is gevonden, zullen de winkels gesloten blijven”, klinkt het in een gezamenlijke reactie van BBTK, ACV Puls, CNE en ACVLB.

Vrijdag zullen de spontane winkelsluitingen dus gewoon doorgaan, klinkt het verder. Het gemeenschappelijk vakbondsfront roept ook op tot een algemene staking bij Lidl op zaterdag. “Alle deuren moeten gesloten blijven op 16 oktober”, klinkt het. “De directie moet begrijpen dat onze vraag naar respect en personeel niet zomaar een slogan is.”