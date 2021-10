Als 84.000 euro per jaar niet genoeg is: Europese Parlementsleden klussen naarstig bij, ook twee Belgen in top 50

Meer dan een kwart van de 705 Europese Parlementsleden combineert zijn of haar mandaat met nog andere functies. Dat blijkt uit onderzoek van de ngo Transparency International. Voor 23 van die Europarlementariërs betekenen die bijverdiensten minstens een verdubbeling van hun al aanzienlijke salaris in Brussel en Straatsburg. In de top 50 van bijverdienende Europarlementariërs staan ook twee landgenoten.