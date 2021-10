“VS hervatten evacuatievluchten uit Afghanistan voor eind 2021”

Een medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aan de krant gezegd dat Amerikaanse burgers, ingezetenen en Afghanen die een Amerikaans visum hebben aangevraagd in aanmerking komen voor de vluchten. Het gaat om enkele Amerikanen en duizenden Afghanen.

Wanneer de Amerikanen precies met de vluchten beginnen, is nog niet bekend. Eerst moeten nog afspraken worden gemaakt met buurlanden van Afghanistan en met de taliban. “Zodra alles geregeld is, dan zullen we weer vliegen”, aldus de medewerker van het ministerie.

Tijdens de chaotische terugtrekking en evacuatie van de buitenlandse troepen kon niet iedereen die daarvoor in aanmerking kwam de luchthaven van Kaboel bereiken.