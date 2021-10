Cercle-trainer Yves Vanderhaeghe over vertrek Thomas Buffel: “Niet gelukkig mee”

Eerlijker en transparanter dan Yves Vanderhaeghe vind je ze nauwelijks, de coaches in 1A. Vanderhaeghe wringt zich niet in bochten om het vertrek van zijn assistent, vriend en gewezen ploegmaat bij de Rode Duivels, Thomas Buffel, goed te praten.

“Het is en blijft raar voor mij, maar ik moet het er mee doen. Vorig seizoen hebben wij samen Cercle gered en we zijn nog altijd dezelfde trainers. We hebben nooit geklaagd over het vertrek van Radhi Jaïdi (ex-Tunesische T3, red.), maar zonder morren het werk met zijn tweetjes gedaan en onze verantwoordelijkheid genomen. Dat Thomas nu weg is, blijf ik betreuren, maar ik moet de beslissing tegelijk aanvaarden. Ik heb nog werk en blijf mij gesteund voelen, ze willen mij op mijn post houden. Ik moet dus proberen de situatie om te draaien en tonen dat ik al onze kwaliteit kan samenbundelen tot een ploeg die meer punten pakt. We verdienden al meer punten, maar helaas hebben we ze niet en dan wordt in het voetbal al snel gekeken naar de trainer. In dit geval de hulptrainer. Ik moet dit aanvaarden, hoe moeilijk het ook is.”

Met beloftentrainer Jimmy De Wulf en de Oostenrijker Miron Muslic kreeg Vanderhaeghe er twee nieuwe assistenten bij. “We hebben er weer een extra man bij en dat voel je. Ik blijf een trainer die het veldwerk niet schuwt en voel mij niet te min om kegels te dragen of hesjes weg te brengen, maar meerdere ogen zien meer en nieuwe assistenten kunnen misschien nieuwe oefeningen aanbrengen.”

Vorige week donderdag won Cercle Brugge een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Nederlandse Twente met 0-1. “Dat heeft de spelers vertrouwen en energie gegeven. Het is niet evident om tegen een ploeg zoals Twente de nul te houden, laat staan te winnen. Ik blijf ervan overtuigd dat we met deze kern een rustig seizoen kunnen draaien”, besloot Vanderhaeghe. Voor de match op Oostende zijn Miangue en Kanouté erg onzeker.