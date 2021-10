Populaire schrijfster en blogster Madame Zsazsa is Instagram-account kwijt aan hacker: “Nu ben ik zélf het kalf”

Het Instagram-account van Kim Leysen, alias Madame Zsazsa, is gehackt. De populaire blogster en schrijfster van verscheidene kook- en tuinierboeken is haar meer dan 20.000 volgers kwijt. Als ze haar account terug wil, moet ze losgeld betalen. “Maar dat vertik ik”, zegt ze. “Ik ben een nieuw account begonnen, maar ik start dus wel van nul. En dat net nu mijn nieuw moestuinboek uitkomt. Van een slechte timing gesproken.”

Het was donderdagochtend vroeg rond 6 uur dat de Kempense illustratrice, schrijfster en blogster Kim Leysen een mail kreeg die afkomstig leek te zijn van Instagram. “Iemand had zogezegd een foto gerapporteerd en ik moest actie ondernemen, anders kon ik mijn account verliezen”, vertelt Leysen. “Ik klikte op de link en werd gevraagd om mijn wachtwoord in te geven. Wat ik dus niet had mogen doen, want achteraf bleek het om een nepmail te gaan en was mijn account overgenomen.”

Van een Turks nummer kreeg Leysen vervolgens een bericht met de boodschap dat ze moest betalen om haar account terug te krijgen. “Maar ja, als ik nu 50 euro betaal, dan vragen ze gewoon meer geld. Dus ik vertik het, ze mogen het hebben. Ik heb intussen een nieuwe account aangemaakt, met een ander wachtwoord. Ook van mijn andere sociale media heb ik de wachtwoorden veranderd, die ben ik dus gelukkig niet kwijt. Maar mijn meer dan 20.000 volgers, én mijn persoonlijke berichten op Instagram voorlopig dus wél.”

Nieuw boek

Intussen staat het account van Madame Zsazsa nog wel online, maar onder iemand anders’ naam. Leysen kan zich naar eigen zeggen voor het hoofd slaan. “Als ik artikels lees over mensen die op die manier zijn gehackt, dan denk ik altijd: wie trapt daar nu in? Maar kijk: nu ben ik zelf het kalf. Ik heb al geprobeerd om via Instagram te melden dat ik het slachtoffer ben van hacking, maar of dat veel zoden aan de dijk zal brengen, valt nog af te wachten. En als ik mijn account al kan terugkrijgen, dan is het nog de vraag hoelang dat zal duren.”

De hacking komt bovendien bijzonder ongelegen, want volgende week dinsdag komt het nieuwe moestuinboek van Madame Zsazsa uit, getiteld Zaaigoed. “Het is echt een heel goed boek geworden”, vertelt Kim trots. “Het is een kalender waarop mensen die een gezonde en productieve moestuin willen hebben, dag per dag kunnen volgen wat ze moeten doen. Ik had er al wat reclame voor gemaakt op mijn – nu verloren – account, maar dat zal dus nu via mijn nieuwe moeten gebeuren.”

Opvallend is wel dat Kim ook daar op enkele uren tijd al meer dan duizend nieuwe volgers heeft. Wie Zaaigoed wil bestellen, kan terecht op de webshop van Madame Zsazsa.