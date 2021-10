Zaterdag trouwt Jennifer Gates (25), de dochter van Microsoft-stichter Bill Gates en zijn ex Melinda. Ze geeft dan haar jawoord aan jockey Nayel Nassar (30) op hun landgoed in North Salem (New York). Al weken zijn arbeiders bezig met de opbouw van tenten en een glazen paviljoen. Tot ergernis van de buren. Maar daartegen bedacht Jennifer iets.