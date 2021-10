Topman Britse centrale bank: “Cryptomunten kunnen wereldwijde beurscrash veroorzaken”

Volgens Jon Cunliffe, topman bij de Bank of England, kunnen cryptomunten een wereldwijde beurscrash veroorzaken. Hij dringt er in een interview met The Guardian op aan dat overheden wereldwijd strenge regelgeving moeten invoeren.

Cunliffe vergelijkt de groei van cryptomunten – waarvan Bitcoin de bekendste is – met die van de Amerikaanse vastgoedbubbel in 2008, net voor de financiële crash. Volgens de ondervoorzitter van de Bank of England bestaat dan ook het gevaar dat de financiële markten binnen een paar jaar op soortgelijke wijze zouden kunnen instorten. Ter illustratie: vijf jaar geleden was één Bitcoin ongeveer 600 euro waard, vandaag is dat 48.000 euro. De sector is momenteel in zijn geheel ongeveer 2,3 biljoen waard, drie keer zoveel als een jaar geleden.

Volgens Cunliffe is de financiële industrie tegenwoordig beter gewapend tegen grote crisissen als in 2008, maar zijn er toch redenen om te vrezen dat de sector instort. “En er moet geen groot deel van de financiële sector in rook opgaan om stabiliteitsproblemen te veroorzaken”, aldus Cunliffe. Hij waarschuwde dat speculanten geld leenden om cryptomunten te kunnen lenen. Cunliffe dringt er daarom op aan dat overheden en regulatoren wereldwijd regels opstellen voor de sector.

Poetin noemt crypto valabel betaalmiddel

De Russische president Vladimir Poetin vindt dan weer dat cryptomunten “het recht hebben om te bestaan en gebruikt kunnen worden als een betaalmiddel”. En dat net terwijl regulatoren in verschillende landen cryptomunten steeds argwanender bekijken, ook omdat ze vrezen dat die gebruikt kunnen worden voor witwassen en andere criminele activiteiten.

Voor het gebruik van cryptomunten bij de handel van olie en andere grondstoffen – de bulk van Ruslands uitvoer – is het wel nog te vroeg, zo benadrukte Poetin. Moskou zoekt al langer naar een alternatief voor de handel in Amerikaanse dollar sinds het land in 2014 economische sancties opgelegd kreeg in verband met de annexatie van de Krim. Het Russische staatshoofd beschuldigt de Verenigde Staten ervan hun munt als wapen te gebruiken.

De Russische centrale bank heeft investeerders al meerdere keren gewaarschuwd voor de extreme volatiliteit van de cryptomarkt en gezegd dat de munten in eigen land niet als betaalmiddel zouden mogen worden gebruikt. Voor een volledig verbod, zoals in China, zijn er echter geen plannen, zo bevestigde viceminister van Financiën Aleksej Mojseev eerder deze week nog.