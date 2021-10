Marc Brys over uitblijvende resultaten bij OH Leuven: “Er is druk, maar we gaan er niet onder gebukt”

Dat het spel van OH Leuven in de juiste richting gaat, ziet iedereen. Maar het pakte wel opnieuw maar één op negen in zijn laatste drie wedstrijden. De Leuvenaars blijven in de degradatiezone hangen. “En uit die situatie geraken zal nog weken in beslag nemen”, beseft coach Marc Brys. Zaterdag op Sclessin kan hij eindelijk nog eens een overwinning gebruiken.

De interlandbreak van vorige week leek een goed moment voor OHL om nog wat bij te schaven, maar als je halve ploeg afwezig is, wordt dat moeilijk. “Er waren zeven spelers met interlandverplichtingen. Dan is het bricoleren”, zegt Marc Brys. “Ik denk niet dat er veel automatismen zijn bijgekomen, maar we hebben geprobeerd om wat andere mensen in nieuwe posities te integreren om zo toch wat vooruitgang te boeken.”

In zijn vorige wedstrijd tegen Beerschot bleef OHL op 0-0 steken, terwijl het duidelijk de betere ploeg was. De Leuvenaars zijn zo wel over Cercle gesprongen, maar niet substantieel opgerukt. “We blijven vanonder hangen en uit die situatie geraken zal nog weken in beslag nemen”, weet Brys. “Iedereen zegt dat je met een reeksje heel snel kan opschuiven, en dat klopt ook, maar daar moeten we dan wel eens aan beginnen.”

De mannen van Brys komen al enkele weken met minder punten uit hun wedstrijden dan ze verdienen op basis van het spel, omdat ze hun kansen niet afmaken. Zuur, maar de OHL-coach probeert er niet te veel bij stil te staan. “De frustratie heeft een plaats gekregen. We moeten niet achterom, maar vooruit kijken”, klinkt het. “Hoe meer nadruk je legt op het feit dat we te weinig punten pakken en te weinig doelpunten maken, hoe contraproductiever. Dat helpt de groep niet vooruit.”

Geen Rezaei

Goed voetbal of niet, na elke wedstrijd zonder overwinning neemt de druk wat doe bij OHL. “Druk, druk? Die is er altijd, maar noch de spelers, noch de coaches gaan eronder gebukt”, probeert Brys te relativeren. “We willen goed spelen en daar een resultaat aan koppelen, daar ligt onze focus. We mogen ons niet laten opjagen door de pers of de fans.”

De tegenstander zaterdag, Standard, treedt voor het eerst aan onder nieuwbakken coach Luka Elsner. “Ik denk wel dat het een impact zal hebben. De combinatie van het feit dat ze thuis spelen en iets willen rechtzetten en de volledig nieuwe technische staf, kan iets geven. Maar dat mag onze manier van spelen niet beïnvloeden. Wij gaan naar daar om te winnen”, besluit Brys.

Spits Kaveh Rezaei zal er niet bij zijn op Sclessin. Hij liep een scheurtje aan de adductor op. Kristiyan Malinov is er door schorsing niet bij zaterdag, en is bovendien van de Bulgaarse nationale ploeg teruggekeerd met een rugprobleem.