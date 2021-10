Nieuwbakken coach Luka Elsner drukt meteen stempel bij Standard: “Arnaud Bodart is de nieuwe aanvoerder”

Niet langer Kostas Laifis, maar Arnaud Bodart is vanaf nu kapitein van Standard. “Arnaud is een zekerheidje als het op leiderschap aankomt”, legt Elsner uit. “Hij durft zich uitspreken en neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik heb Arnaud de band gegeven, maar we hebben meerdere leiders nodig, met ook jongens als Laifis, Dussenne of Carcela, de een vervult die rol anders dan de ander.”

Uit deze woorden valt op te maken dat Noë Dussenne en Mehdi Carcela opnieuw een rol zullen spelen in de wedstrijdkern. Het duo bleef dit seizoen met de A-selectie meetrainen, maar haalde nog niet het wedstrijdblad. “Ik stel de beste spelers op, voor niemand is de deur gesloten”, aldus Elsner.

© BELGA

De Luikse T1 stuurt Aleksandar Boljevic alweer terug naar de beloften. De vleugelspits komt er onder meer Maxime Lestienne opnieuw tegen. “William Balikwisha houd ik wel bij de groep. We hebben nu eenmaal een ruime kern en je kan niet met te veel spelers werken. Ik wil een hechte groep creëren, maar situaties kunnen elke week veranderen. Niets is definitief.”

Wel een zekerheid: Laifis (dij) en Gojko Cimirot (kuit) komen tegen OHL niet in actie. Merveille Bokadi is op de weg terug van zijn achillespeesblessure. Vrijdagavond zal de Congolees, sinds mei buiten strijd, in de beloftenmatch tegen KRC Genk zijn langverwachte rentree maken. (bfa)