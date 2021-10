Anthony Moris is de minst gepasseerde doelman van de competitie: “Union is geen verrassing meer”

Na 48 jaar afwezigheid op het hoogste niveau was het afwachten wat Union in de Jupiler Pro League zou presteren. Na tien speeldagen oogt de balans alvast positief: met 19 punten bekleedt het voorlopig de derde plaats, op één puntje van leiders Eupen en Antwerp. Bovendien heeft Union de beste verdediging van de competitie. “Er is een enorme cohesie in de groep”, verklaart doelman Anthony Moris het sterke seizoensbegin (31).