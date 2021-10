Gedetineerden al drie weken in de kou door verwarmingsproblemen: “We delen dekens en elektrische vuurtjes uit”

Net nu het kille herfstweer in het land is, is er een probleem ontstaan met de verwarmingsinstallatie in Leuven Centraal. Zo’n 125 gevangenen zitten daardoor al drie weken in de kou. “We doen wat we kunnen om het hen toch comfortabel te maken”, zegt woordvoerster van het Gevangeniswezen Kathleen Van De Vijver.

“Het gaat om een technisch probleem, dat drie weken geleden opgemerkt werd”, zegt Van de Vijver. “We hebben een goede samenwerking met Regie der Gebouwen, die doen wat ze kunnen. Er is al meermaals geprobeerd om de verwarming terug aan de praat te krijgen, maar elke keer blijkt er terug een lek te zijn. Voorlopig lukt het dus niet, en moeten we het in een deel van de gebouwen van Leuven Centraal zonder verwarming doen.”

Het probleem doet zich voor in Vleugel B, waar zo’n 125 gedetineerden verblijven. “We doen er echt alles aan om hen zo weinig mogelijk last te laten ondervinden van het probleem. Er zijn extra dekens of bodywarmers uitgedeeld aan de mensen die daarom vroegen. De iets oudere gedetineerden of mensen met een zwakkere gezondheid kregen ook een elektrisch verwarmingstoestel op de cel indien gewenst.”

Overmacht

“Gelukkig is het nog geen -10 graden buiten. Het is absoluut niet zo dat de gedetineerden nu echt in onmenselijke koude zitten. Als bij je thuis de verwarming uitvalt en de installateur vindt niet meteen waar het probleem zit, moet je ook soms een tijdje in de kou zitten. Dit is echt overmacht, maar er wordt alles aan gedaan om het probleem op te lossen en in tussentijd iedereen zo comfortabel mogelijk te houden”, aldus Van de Vijver.

Hoelang het probleem nog gaat aanslepen is voorlopig niet duidelijk. Een nieuwe herstelpoging donderdag mislukte alvast. Vrijdag keren de techniekers terug.