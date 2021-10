Rector UGent steunt klimaatspijbelaars: “Omdat het hard nodig is”

“Ik vind het goed dat jongeren op straat komen, acties opzetten en van beleidsmakers eisen dat ze óók uit hun pijp komen”, aldus Van de Walle. “Of ik het oké vind dat ze op een schooldag (22 oktober) op straat komen? Ja. De ‘klimaatproblematiek’ is zo omvangrijk, complex en urgent dat je zou verwachten dat die op álle beleidsniveaus top-of-mind is. Wereldwijd, nationaal, regionaal en lokaal. Ook bij de vele beleidsmakers die ons land rijk is.”

“Helaas”, oordeelt Van de Walle. “De ‘sense of urgency’ ten aanzien van de klimaatproblematiek is bij heel wat beleidsmakers nog altijd onvoldoende aanwezig. Wat ontgoochelend én zorgwekkend is. Dat jongeren hierover bezorgd zijn, is niet meer dan normaal. Velen zijn bezorgd met hen. Ik ook. Dat jongeren opkomen voor hun toekomst en oplossingen voor de klimaatproblematiek eisen, siert hen.”

“Dus ja, ik vind het een goede zaak dat scholieren en studenten volgende week vrijdag nieuwe klimaatmarsen houden. Ja maar, volgende week vrijdag is een schooldag – in scholen, hogescholen en universiteiten valt dan veel te leren. Zeker, daar kan niet aan getwijfeld worden! En toch steun ik jongeren die eisen dat beleidsmakers uit hun pijp komen. Omdat het hard nodig is.”