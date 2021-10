Fietser (39) overleden na aanrijding met bus

Voor de 39-jarige J.J. uit Lauwe kon geen enkele hulp meer baten. Met zijn elektrische fiets wou de man de Dronckaertstraat in Lauwe oversteken. Hij reed in de richting van Marke en begon net op de rijbaan te twijfelen. Een bus van vervoersmaatschappij De Lijn, die vanuit de andere richting kwam, kon de fietser niet meer ontwijken. Een frontale klap met enorme impact volgde.

Een man in bestelwagen hoorde de knal en zag de fietser nog vallen. De getuige ontfermde zich meteen over het slachtoffer. Niet veel later kreeg hij hulp van twee brandweermannen die er net als burger passeerden. “We zijn meteen overgegaan tot reanimatie, maar zagen meteen dat het ernstig was. Uiteindelijk kon geen hulp meer baten.”

Tiental mensen op de bus

De man is niet veel later overleden. Iemand die op de bus zat, voelde de chauffeur in de remmen gaan en hoorde snel daarna een klap. Hij en een tiental andere mede-inzittenden werden met een andere Lijnbus opgehaald. (lees verder onder de foto)

Een andere bus haalde de inzittenden op. — © djr

Een verkeersdeskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. De Dronckaertstraat was ruim een uur afgesloten vanaf de Lauwbergstraat. De politie sprak met getuigen en slachtofferhulp kwam ter plaatse. De chauffeur van de Lijn verkeerde in shock.