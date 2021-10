Minder dan 1 procent Vlamingen actief op Waalse arbeidsmarkt

Het aantal Vlaamse werknemers dat in Wallonië actief is op de arbeidsmarkt, bedraagt amper 0,98 procent. Dat blijkt uit berekeningen van econoom Eric Dor (IESEG School of Management) op basis van cijfers uit 2019. In omgekeerde richting steekt 3,11 procent van de Waalse werknemers de taalgrens over om in Vlaanderen te werken, ondanks de inspanningen om de mobiliteit van werknemers te bevorderen en de vele vacatures in Vlaanderen.

Het aantal Waalse werknemers dat in het noorden van het land werkt, is zelfs nog afgenomen in vergelijking met 2009. Toen werkte nog 3,26 procent van de Walen in Vlaanderen. Het aandeel van de werknemers die in Vlaanderen wonen en in Wallonië werken, is tussen 2009 en 2019 licht gestegen van 0,9 naar 0,98 procent.

Anderzijds werken er wel meer in Wallonië gedomicilieerde werknemers in Brussel. Bijna een op de tien (9,96 procent) Walen werkt in de regio rond de hoofdstad. Aan Vlaamse zijde werkt 8,05 procent in Brussel. Wat de Brusselaars betreft, werkt 12,15 procent van hen in Vlaanderen en 5,49 procent in Wallonië.

De minst mobiele werknemers zijn de West-Vlamingen, aangezien 87,81 procent van hen in de eigen provincie werken. Zij worden gevolgd door de werknemers uit de provincies Antwerpen, Luik en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De mobiliteit is het grootst bij werknemers die in de provincie Waals-Brabant wonen. Bijna de helft van de inwoners (45,51 procent) werkt niet in de eigen provincie, voornamelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (30,64 procent). Na Waals-Brabant zijn ook inwoners van Vlaams-Brabant, Luxemburg en Namen erg mobiel met betrekking tot hun werkplaats.

Tot slot wijst het onderzoek uit dat bijna 30 procent van de inwoners van de provincie Luxemburg in het buitenland werkt, meestal in het Groothertogdom Luxemburg.