Tweede keer, goede keer? Tegen Cercle Brugge is Steven Fortes (29) opnieuw fit. Na een dramatisch debuut tegen Club – rood én geblesseerd – wil de verdediger een nieuwe start nemen. Met een stille droom in het achterhoofd: het WK in Qatar spelen met Kaapverdië. “Waarom zou ik er niet in geloven”, vraagt hij zich af.