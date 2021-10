Premier van Luxemburg krijgt doodsbedreigingen over coronabeleid: “Ze zijn op zoek naar een kogel en een pistool”

De Luxemburgse premier Xavier Bettel heeft doodsbedreigingen ontvangen wegens het coronabeleid van zijn regering. Dat heeft hij donderdag verklaard in het parlement. De politiebescherming voor Bettel is opgevoerd.

De dreigementen kwamen er volgens de premier nadat de regering vorige week had beslist om de druk op de vaccinweigeraars te verhogen. Het Groothertogdom wil binnenkort enkel nog mensen in de horeca toelaten die gevaccineerd, getest of genezen zijn. Het resultaat van een zelftests wordt niet langer aanvaard: er zijn gecertificeerde tests nodig, die op eigen kosten worden uitgevoerd.

Bettel heeft onder meer te horen gekregen “dat ze me willen vermoorden, of dat ze nog steeds op zoek zijn naar een kogel en een pistool”, zo deelde hij mee.

De premier blijft wel achter de regeringsbeslissing staan. “Wat we vorige week beslisten, hebben we niet in een opwelling gedaan”, zo klinkt het. De regering zegt te willen vermijden dat het Luxemburgse zorgsysteem wordt overbelast.