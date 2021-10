Brian Priske en Antwerp gaan voor 18 op 18: “Dat moet als je de titel wil pakken”

Een goedlachse Brian Priske op de persconferentie van Antwerp donderdagmiddag. Daar heeft de Deen alle redenen toe. Want waar waren we gebleven voor de interlandbreak? Juist, 15 op 15 en een (gedeelde) leidersplaats. “De belangrijkste match is altijd de volgende, en nu is dat zaterdag tegen Zulte Waregem. Het is belangrijk om 18 op 18 te halen.”

De trainer van Royal Antwerp FC spreekt klare taal. De reeks van 15 op 15 is dan wel even onderbroken door de interlandbreak, de winning streak moet gewoon verdergezet worden. “We willen de titel veroveren dit jaar en dan moet je veel punten pakken. Daarom is die 18 op 18 belangrijk. Als je het programma van de komende weken bekijkt, zie je dat Club Brugge en Anderlecht eraan komen. We moeten gewoon naar onze eigen kwaliteiten kijken en die gebruiken in die matchen. Of het nu tegen Westerlo in de beker of tegen Club Brugge is. De belangrijkste match is altijd de volgende, en dat is nu zaterdag tegen Zulte Waregem.”

Fitte kern

Priske beschikt opnieuw op een nagenoeg volledig fitte kern. “Een aantal spelers keek uit naar die rustperiode. Andere spelers zoals Vines, Engels en Yusuf keerden dan weer terug uit blessure. Vines speelde een sterke negentig minuten in de oefenmatch tegen Waasland-Beveren. Ook voor spelers die niet veel minuten maakten de voorbije maanden was die match welkom.” Ook de spelers die de Bosuil verlieten voor interlandverplichtingen zijn ongedeerd teruggekeerd. Samatta (Tanzania) en Miyoshi (Japan) zijn terug. Ook Balikwisha (nationale beloften) is er weer bij.

© BELGA

Veel fitte spelers betekent veel keuzemogelijkheden voor de trainer. “Dat maakt het niet gemakkelijk voor mij, maar ik vind het goed dat er veel concurrentie is. Er kunnen er maar elf starten, dat is voetbal. Dat betekent niet dat ik niet geloof in de spelers die niet starten, integendeel. Maar als je niet in de basis staat, moet je er alles aan doen om er wel bij te geraken. Die mentaliteit moet heersen. Het zal nodig zijn, want er komen veel wedstrijden in een korte periode aan.”

Strijden op drie fronten

Daar heeft Priske geen ongelijk in. Met de Jupiler Pro League, de Croky Cup en de Europa League strijdt Antwerp namelijk op drie fronten mee. In België loopt het voor Antwerp voorlopig allemaal van een leien dakje, maar in Europa vallen de resultaten tegen met een 0 op 6 tegen Olympiacos en Frankfurt. “Ik vond onze twee wedstrijden tot nu toe wel goed. Ik denk dat we toch al twee punten hadden verdiend, maar het is nu zo. We moeten kunnen strijden op verschillende fronten. In het weekend in Waregem en op donderdag in Istanboel. Vandaag en morgen ligt de focus enkel en alleen op de match tegen Zulte Waregem en 18 op 18 halen.”