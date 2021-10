Man die zich verschanste in Tielt aangehouden voor moordpoging

De 42-jarige man die zich dinsdag in Tielt verschanste in zijn woning, is door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moordpoging en van gewapende weerspannigheid. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De man gebruikte bij de feiten een boog.

In de omgeving van het Sint-Jozefinstituut in Tielt werd dinsdag kort voor de middag een gewapend persoon gesignaleerd. Tijdens een interventie van de brandweer in de Stationstraat botsten ze op een agressief persoon. De 42-jarige man gebruikte een boog toen de politie van de zone Regio Tielt tussenbeide wilde komen. Daarop werd tijdelijk een algemene lockdown afgekondigd in twee scholen in de buurt, het Sint-Jozefinstituut en Campus de Reynaert.

De verdachte verschanste zich in zijn woning. Hierop werden de bijzondere interventie-eenheden ter plaatse geroepen en werd een veiligheidszone ingesteld rond zijn woning. Uiteindelijk kon de veertiger kort na 14 uur gearresteerd worden.

Het parket besliste om de verdachte voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die besliste donderdagochtend om hem aan te houden op verdenking van poging tot moord en van gewapende weerspannigheid. De raadkamer in Brugge zal dinsdag oordelen of de verdachte al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.