Zes doden en dertigtal gewonden bij manifestatie in Beiroet

Een manifestatie in de Libanese hoofdstad Beiroet is donderdag uitgedraaid op geweld, waarbij minstens zes mensen zijn omgekomen en een dertigtal gewond is geraakt. Dat is vernomen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en bij het Rode Kruis.

De betoging werd georganiseerd door de sjiitische bewegingen Hezbollah en Amal. Ze eisen het ontslag van de rechter die het onderzoek leidt naar de explosie die zich in augustus vorig jaar voordeed in de haven van Beiroet.

Volgens een ooggetuige begon het geweld toen niet-geïdentificeerde mannen schoten afvuurden vanuit een gebouw in de buurt van het justitiepaleis. Op een video is te zien hoe mensen plots massaal dekking zochten toen er geweerschoten klonken naast een hoog gebouw. Angstige bewoners vluchtten weg tijdens de gevechten, sommigen met kinderen in hun armen, terwijl anderen hun kinderen in paniek van school haalden. Sommige kinderen werden ter bescherming in klaslokalen vastgehouden. Soldaten brachten ouderen in veiligheid.

Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor het geweld. De sjiitische Amal-beweging en de Hezbollah spraken van sluipschutters die vanop de daken het vuur openden op hun aanhangers tijdens de betoging.

Bij de explosie in de haven van Beiroet zijn vorig jaar meer dan 190 mensen om het leven gekomen en raakten zowat 6.000 mensen gewond. De aanhangers van Hezbollah en Amal willen dat onderzoeksrechter Tareq Bitar van de zaak wordt gehaald, omdat hij het onderzoek zou politiseren. Maar het Hof van Cassatie had donderdagmorgen beslist dat Bitar zijn werk mag voortzetten.