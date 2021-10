Een bal is een bal, maar ook een bal: waarom het Nederlands vaak onlogisch lijkt, maar eigenlijk heel logisch is

De Nederlandse taal is moeilijk om aan te leren. Wij hebben het dan ook moeilijk gemaakt. We leren kinderen aan dat een kraan op een bouwwerf staat, maar tevens dient om je handen mee te wassen. Dat een bal er is om mee te spelen, maar ook dat het een feestavond met dans is. Een buitenlander moeten we uitleggen dat een das een kledingstuk is, maar eveneens een dier. En ga zo maar door… Waarom zijn er zo veel ‘dubbelwoorden’? Had iemand gebrek aan inspiratie of was er geen eensgezindheid?