Tienduizenden Georgiërs de straat op voor opgepakte ex-president Saakasjvili

Saakasjvili keerde enkele weken geleden terug uit ballingschap en belandde vervolgens in de gevangenis. Daar ging hij in hongerstaking. Zijn lijfarts zei eerder deze week dat de oud-president dringend behandeld moet worden in het ziekenhuis omdat zijn toestand verslechtert. De gevangenisdienst sprak dat tegen.

De autoriteiten hadden zich al schrap gezet voor de geplande betoging. Op de Georgische televisie was donderdagmiddag te zien dat de oproerpolitie massaal aanwezig was bij het parlementsgebouw. Veel aanhangers van Saakasjvili waren gedurende de dag naar de hoofdstad getrokken.

Saakasjvili was jarenlang president van Georgië, maar vertrok in 2013 toen daar een rivaal aan de macht kwam. Hij dook later onder meer op in Nederland, het thuisland van zijn echtgenote. De prowesterse Saakasjvili heeft de afgelopen jaren topfuncties bekleed in Oekraïne en heeft een Oekraïens paspoort.

De oud-president was in Georgië in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor machtsmisbruik, een beschuldiging die hij politiek gemotiveerd noemde. Dat hem een gevangenisstraf boven het hoofd hing, weerhield hem er niet van terug te keren naar Georgië in aanloop naar lokale verkiezingen.