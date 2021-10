Burnley mist aanvoerder Ben Mee tegen Manchester City na positieve coronatest

Burnley moet het zaterdagnamiddag in het competitieduel op het veld van Manchester City zonder aanvoerder Ben Mee stellen. De 32-jarige verdediger heeft positief getest op corona, zo bevestigde zijn coach Sean Dyche.

Volgens de trainer van de Clarets stelt Mee het "goed" en gaat het om een geïsoleerd geval. Het is afwachten wanneer hij opnieuw speelklaar zal zijn.

Hoeveel spelers van Burnley gevaccineerd zijn, is niet duidelijk. "Iedereen is vrij om voor zichzelf te beslissen", zei Dyche. "Ik ben twee keer gevaccineerd en dat geldt ook voor mijn staf. Het is ook zo voor mijn kinderen en mijn familie. Ik raad het iedereen aan maar kan niets opleggen. Het is een persoonlijke keuze."

Met 3 op 21 bengelt Burnley als achttiende onderin het klassement. City staat met 14 punten derde, op twee eenheden van leider Chelsea. (belga)