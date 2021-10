Undercoveragent legt negen drugsorganisaties bloot, tot negen jaar cel geëist in proces tegen 31 beklaagden

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is donderdag het proces gestart tegen negen vermoedelijke criminele organisaties met in totaal 31 beklaagden. Het was door de infiltratie van een undercoveragent dat de organisaties werden blootgelegd. Ze waren volgens de procureur bezig met het opzetten van logistieke lijnen om cocaïne in te voeren vanuit Zuid-Amerika. Hij vorderde celstraffen van tien maanden tot negen jaar.

Het onderzoek was eind 2014 van start gegaan en duurde tot mei 2017, toen de politie was tussengekomen. Een centrale rol in de zaak is weggelegd voor Dzevad L. “Niet omdat hij de ‘capo di tutti capi’ was, maar wel omdat hij de kapstok was waaraan de infiltrant, de undercoveragent ‘Paco’, zich heeft weten vast te haken”, stelde de procureur.

Dzevad L. had volgens hem een groot crimineel netwerk opgebouwd, was altijd op zoek naar snel geldgewin via drugshandel en was de tussenpersoon tussen Paco en de organisaties die van zijn ‘diensten’ gebruik wilden maken. Zo kon Paco aan lijsten geraken van zeeschepen en haventerminals die gebruikt kon worden voor een cocaïnetrafiek en beschikte hij ook over een boot waarmee in zee gedropte cocaïnepakketten konden opgehaald worden.

Hoe verder het onderzoek vorderde, hoe meer criminele organisaties er bij Paco kwamen aankloppen. Het openbaar ministerie besliste uiteindelijk om er negen van te vervolgen met in totaal 31 beklaagden, van wie er intussen twee overleden zijn.

Het gros van de tenlasteleggingen gaat over het stellen van voorbereidende handelingen voor de invoer van cocaïne, zoals het voeren van voorbereidende gesprekken en onderhandelingen, het op verkenning gaan in de haven, de aanschaf van PGP-toestellen om versleutelde berichten mee te versturen, het betalen van voorschotten, etc. Bij sommige organisaties bleef het niet bij voorbereidingen alleen: op 16 februari 2015 werd in de Antwerpse haven een partij van 171 kilo cocaïne aangetroffen in een container uit Costa Rica. Er is ook nog sprake van een poging tot invoer van 337 kilo.

“De bewijzen die het zwaarst doorwegen en die de basis van de vervolgingen vormen, zijn de criminele handelingen die in aanwezigheid van de infiltrant werden gesteld, de observaties en de afgeluisterde gesprekken”, zei de procureur. De meeste beklaagden hielden tegenover de politie de lippen stevig op elkaar of ontkenden in alle toonaarden. Slechts enkele legden bekentenissen af.

De verdediging wierp twee procedurekwesties op. Enerzijds werd er geopperd dat de redelijke termijn overschreden werd, omdat het pas 4,5 jaar na de politionele tussenkomsten tot een rechtszaak is gekomen, maar de procureur zag geen enkele vermijdbare stilstand in het dossier. Anderzijds werd aangevoerd dat er sprake was van uitlokking door de undercoveragent, waardoor de strafvordering onontvankelijk zou zijn. “Geen van de negen criminele organisaties is ontstaan door de inzet van de undercoveragent, zij bestonden daarvoor al. En geen van de vervolgde handelingen werd uitgelokt. Paco heeft geen enkel traject, geen enkele boot en geen enkele container aan de beklaagden opgedrongen”, zei de procureur.

Het proces wordt vrijdag nog verder gezet.