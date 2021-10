Lantis: “Volledige overkapping van Antwerpse Ring misschien niet meer nodig”

Een (volledige) overkapping van de Antwerpse Ring is misschien niet meer nodig, als het wagenpark snel elektrificeert. Dat was donderdag te horen bij Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, in een voortgangsrapportage in het Vlaams Parlement.

In het overkappingsfonds zit vandaag al ongeveer 200 miljoen euro. Het gaat om niet-gebruikte middelen van minister van Mobiliteit Lydia Peeters die elk jaar in het fonds worden gestort. De uiteindelijke doelstelling is om een miljard te verzamelen. Maar misschien kan dat geld beter worden ingezet dan voor een volledige overkapping van de Ring, suggereerde Lantis donderdag.

“Het overkappen is begonnen uit het oogpunt van pollutie, fijn stof van wagens enzovoort”, zei David Van Herreweghe, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lantis. “Als je natuurlijk ondertussen elementen krijgt zoals de maatregelen om naar een versnelde elektrificatie van het wagenpark te gaan, kan dat een belangrijke impact hebben op de keuze om naar een al dan niet gedeeltelijke overkapping te gaan. Als zich dat echt versneld doorzet, kan het zijn dat dat niet meer nodig is.”

Zes maanden sneller klaar op Linkeroever, vertraging aan Scheldetunnel

In de voortgangsrapportage werd voorts aangekondigd dat de werken op Linkeroever minstens zes maanden sneller klaar zullen zijn dan gepland. Verschillende onderdelen worden dit jaar helemaal opgeleverd. Eind deze maand is het vernieuwde wegdek van de E17 in beide rijrichtingen klaar. Aansluitend wordt de tweede reeks van geluidsschermen langs de snelweg geplaatst. Op het knooppunt Antwerpen-West en het knooppunt Sint-Anna na, zullen alle werken op Linkeroever dit jaar nog af raken.

De opstart van de werken aan de Scheldetunnel is dan weer met drie maanden vertraagd, van september naar december, omwille van de PFOS-problemen. Ook op de aanleg van het Oosterweelknooppunt zal PFOS een impact hebben

PFOS

Lantis gaf nog wat meer informatie over de PFOS-problematiek. Op Linkeroever zal de financiële impact al bij al nog vrij beperkt blijven, maar de uitwerking van de Scheldetunnel wordt een ander verhaal. “Er moet 350.000 kubieke meter grond worden verzet voor de Scheldetunnel, daar verwachten we wel een financiële impact”, zei ceo Luc Hellemans. “Het voordeel is dat we door een ander ontwerp een deel ter plaatse kunnen verwerken, maar het is natuurlijk wel heel veel werk.”

Ook aan het Lobroekdok werden intussen heel hoge concentraties PFOS gemeten, dat voorlopig niet uit het slib kan worden verwijderd. “De bron is daar niet 3M”, zei Hellemans. “Je kan het ook niet herleiden tot een incident. Maar de rivier Het Schijn loopt daar in en de overloop van de rioolwaterzuivering.”