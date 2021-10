Op het assisenproces tegen Davy Kesteman heeft aanklager Serge Malefason aan de jury gevraagd om hem schuldig te verklaren aan de moord op Sharon Gruwez (22). Hij haalde net als de burgerlijke partijen keihard uit naar de beschuldigde. “Ze was er bijna in geslaagd zich te onttrekken aan de dictatuur van een van de smerigste stalkers in mijn carrière.”