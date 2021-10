Internettrollen verspreiden valse naam van dader aanval in Noorse Kongsberg

Op het internet circuleert een valse naam in verband met de dodelijke aanval in het Noorse Kongsberg. Verschillende media in onder andere Griekenland, Italië en Frankrijk meldden dat de dader van het drama Rainer Winklarson heet en dat hij zijn daad online zou hebben aangekondigd. In werkelijkheid gaat het om valse informatie, die werd verspreid door zogenaamde internettrollen om verwarring te scheppen.

De naam Rainer Winklarson verwijst naar de Duitse videoblogger Rainer Winkler, beter bekend als “dragon lord”, die op YouTube meer dan 150.000 volgers heeft. Winkler wekte in het verleden met zijn vaak provocerende video’s al meermaals de woede op van een deel van de internetgemeenschap en is vaak het mikpunt van spot en haat. Zo werd er op een bepaald moment opgeroepen om massaal naar zijn woning in een klein dorpje te trekken om hem onder druk te zetten, waarna de politie moest tussenkomen om de blogger te beschermen. Zijn naam duikt met regelmaat van de klok op als verdachte wanneer er ergens aanslagen worden gepleegd, maar het gaat dus om valse informatie die opzettelijk wordt verspreid.

De Noorse politie heeft intussen de echte dader van de aanval van woensdag in de stad Kongsberg geïdentificeerd als de 37-jarige Espen Andersen Bråthen. De veiligheidsdiensten lieten eerder op de dag weten dat zijn daad alle schijn heeft van een terreurdaad, maar nuanceerde die verklaring iets later. “Het lijkt op een terreurdaad, maar we kennen op dit moment de motieven van de dader niet”, klonk het.