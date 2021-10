Espen Andersen Bråthen, de 37-jarige man die in het Noorse stadje Kongsberg vijf dodelijke slachtoffers maakte met pijl en boog, had volgens de inlichtingendiensten wellicht terroristische motieven. In 2017 had een jeugdvriend de politie nog gewaarschuwd nadat Bråthen zich in een online video moslim verklaarde.