Het cultuurverschil in de grond: waarom de hindernissen groot blijven voor het groeiend aantal moslimbegrafenissen in ons land

Toen Marokko in volle coronapandemie op slot ging, kwam er voor veel landgenoten abrupt een einde aan een traditie: begraven worden in het land van ­herkomst. Niet in een kist, maar in een lijkwade, in ‘onbeslapen’ grond. Allemaal gebruiken die vloeken met de Vlaamse traditie. Maar de omwenteling is wel begonnen. “Allah heeft een universum gecreëerd, hè. Niet enkel Marokko of Turkije.”