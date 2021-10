Bart De Pauw biedt in tranen zijn excuses aan: “Het spijt mij voor al jullie gevoelens van ongemak en verdriet, ik heb dat nooit gewild”

Bart De Pauw heeft donderdag zelf viermaal het woord genomen in de rechtbank in Mechelen, waar hij beschuldigd wordt van stalking. In eerste instantie richtte hij zich vooral tot Maaike Cafmeyer, door wie hij zich verraden voelde. Na het pleidooi van zijn advocaten excuseerde hij zich – in tranen, met krakende stem – bij de andere burgerlijke partijen. “Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan alle mensen die ik heb gekwetst, die mijn gedrag storend vonden en die ik in een situatie heb gebracht die ze niet wensten”, klonk het. Aan het einde van de tweede procesdag werd hij nog kort ondervraagd door de voorzitter van de rechtbank, en tenslotte kreeg hij het laatste woord.

De Pauw kwam voor het eerst aan het woord nadat zijn advocaten de klachten van de burgerlijke partijen één voor één hadden proberen te weerleggen. In eerste instantie ging hij vooral in op zijn relatie met Maaike Cafmeyer. Hij schetste hoe hij de actrice leerde kennen, en hoe een innige vriendschap tussen hen ontstond. Hij geeft ook aan totaal ondersteboven te zijn geweest toen hij vernam dat zij een van de dames was die over hem was gaan praten bij de preventie-adviseur van de VRT.

“Ik leerde Maaike kennen in 2003, toen we grootschalige audities deden om onbekende acteurs en actrices te casten voor de opnames van Het Geslacht De Pauw”, zei De Pauw. “Het klikte onmiddellijk, Maaike is een fantastische actrice: komisch, grappig. We hadden met de crew vrij snel door dat zij diegene was die de rol van televisie-echtgenote van De Pauw zou worden. We hebben heel intens samengewerkt maar het klikte ook als mens. We praatten veel, we konden het goed met elkaar vinden.”

Maaike Cafmeyer (centraal) met echtgenoot Frans Grapperhaus (links) — © BELGA

Tot Cafmeyer: “We waren toch vrienden?”

Er was een wederzijdse appreciatie volgens De Pauw. “Er was genegenheid, een verliefdheid tegen het einde van de eerste reeks. Maar we wisten dat het een ondraaglijke situatie was. We hadden allebei een relatie en biechtten aan Frans en Inès op wat er gebeurd is. We hebben het toen afgenepen.” Er kwam een tweede reeks en ook nadien werkten De Pauw en Cafmeyer nog heel vaak samen. “Ik heb haar vaak gevraagd voor samenwerkingen, ze heeft nooit geweigerd. Als ik dan toch een vreselijke stalker ben, dan kan je toch door je manager laten weten dat je geen tijd hebt voor dat project”, zei De Pauw.

Hij keerde zich naar Cafmeyer, die achterin in de zittingszaal zit. “Ik was er compleet ondersteboven van toen ik hoorde dat Maaike plots zei dat het eenrichtingsverkeer was. Ik begrijp niet waarom je dat zei. Ik vind het jammer dat ze anoniem naar de preventie-adviseur is gestapt en niet naar mij is gekomen, we waren toch vrienden?”, besloot hij.

© BELGA

Verontschuldigingen, in tranen en met krakende stem

Nadat zijn advocaten hun slotpleidooi hadden gehouden, kreeg De Pauw opnieuw het woord. Toen ging hij dieper in op de hele zaak, en excuseerde hij zich bij de burgerlijke partijen. “Ik wil me excuseren bij alle mensen die ik gekwetst heb”, startte hij zijn uiteenzetting met een krakende stem terwijl hij tranen probeerde te bedwingen.

“Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan alle mensen die ik heb gekwetst, die mijn gedrag storend vonden en die ik in een situatie heb gebracht die ze niet wensten. Ook mijn vrouw, kinderen en familie heb ik meegesleurd in een verhaal waar zij geen schuld aan hadden. Ik wilde dat mensen zich goed voelden in mijn omgeving, wilde geen baas zijn maar een vriend. Ik ben niet de persoon waarvoor ze me hier laten doorgaan. Ik heb hen niet opzettelijk pijn gedaan. Ik heb hen niet willen storen in hun rust, ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurd is.”

“Alle vrouwen die hier tegenover mij staan zijn zeer fijne madammen”, ging hij verder. “Het zijn sterke, verstandige, boeiende vrouwen. Ik wou gewoon dat zij me graag hadden. Ik was ook geen goede echtgenoot en heb buiten de lijntjes gekleurd, wat niet oké is. Ik heb daar veel te weinig bij stilgestaan.”

© Fred Debrock

“Nooit de kans gekregen voor een gesprek”

De Pauw zei dat hij het oprecht jammer vond dat hij nooit de kans kreeg om hierover in gesprek te gaan met de vrouwen. “Ik heb steeds opengestaan voor een gesprek maar heb die kans nooit gekregen. Ik heb hen niet altijd goed ‘gelezen’, verkeerd aangevoeld ook. Soms waren de gevoelens wederzijds, maar spijt hebben van een relatie is geen misdaad, he. Ik hoor nu dat het niet altijd wederzijds was, dat het vervelend en ongepast was, maar dat mijn status hen weerhield om duidelijk te zijn tegen mij.”

“Ik heb met humor de grenzen opgezocht, kreeg plots aandacht toen ik beroemd werd en wou meer zijn dan het plezante tv-figuurtje dat iedereen kende. Ik wilde dat ze me graag zagen voor wie ik echt ben, daarom stuurde ik boekentitels, liedjes, films en gedichten door. Ik heb er oprecht spijt van dat ik gevoelens van ongemak en verdriet heb veroorzaakt”, besloot hij.

De Pauw met echtgenote Ines De Vos en advocaat Michaël Verhaeghe. — © Olivier Matthys

“Ik heb nooit mijn macht gebruikt”

De Pauw werd ook nog even kort ondervraagd door de rechtbankvoorzitter. De televisiemaker zei dat hij en zijn gezin in therapie gingen. “De hemel valt op uw hoofd. Drie maanden hebben we niet geweten wie of wat. Dat was een heel moeilijke periode”, zei hij. “Ik ben ook naar een psychiater gegaan die mij geholpen heeft om de eerste klap op te vangen en goed na te denken. Waarom ik bepaalde contacten zoek met mensen, ondanks het feit dat ik eigenlijk een hele goeie vrouw heb.”

De rechtbankvoorzitter wilde weten wat De Pauw daaruit heeft geleerd. Daar kwam een verwarrend antwoord op. “Dat ik niet nachtenlang in mijn kamer scenario’s zit te schrijven om mensen te destabiliseren. Ik had die mensen graag. Ik heb nooit een baas willen zijn, ik wilde op gelijke hoogte blijven.” De Pauw zei dat hij beseft dat hij te onstuimig is geweest. “Het is een nieuwe realiteit voor mij. Het is heel raar dat als je bekend bent, mensen niets durven zeggen. Als mensen het mij duidelijk maakten, dan ben ik ook gestopt.”

De rechter wilde ook weten of De Pauw een verklaring heeft voor het feit dat hij mensen “niet goed gelezen” heeft. “Daarvoor zijn we nu in therapie”, reageerde De Pauw. “Ik moet weten waar het vandaan komt. Er is een soort autismespectrumstoornis vastgesteld. Ik wil me er niet achter verbergen, maar dat kan inhouden dat je bepaalde boodschappen niet goed leest.”

“Jammer dat ze mijn excuses niet aanvaarden”

Aan het einde van de tweede en laatste procesdag kreeg De Pauw nog een laatste kans om te reageren. “Het zijn twee lange dagen geweest”, klonk het. “Er is veel gezegd geweest, ik denk dat we het hier bij kunnen houden. Ik vind het jammer dat ze mijn excuses – die intrinsiek toch aanwezig waren – niet aanvaarden. Maar ik versta hun kwaadheid wel.”