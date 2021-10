“Als je in Dudzele een tochtig zaaltje overleeft, kan je veel aan”: Bart Van Loo trekt met zijn Bourgondiërs naar het theater

Van Loo over de theaterversie van ‘De Bourgondiërs’. “Een sprongetje hier en daar: dat is mijn manier van vertellen.” — © Koen Bauters

Overnachts vervelde Bart Van Loo (48) van een jongetje in een ­sponsen broekje uit Bouwel bij Herentals tot een best­seller. Hij leerde zijn volksgenoten wie ze zijn en waar ze vandaan komen, en had dat zelf niet eens door. Vier jaar wroeten aan zijn magnum opus ‘De ­Bourgondiërs’ heeft geloond. 270.000 boeken verkocht, podcast meer dan 2 miljoen keer gedownload, vertalingen ’t allen kante. Dat is veel voor een eenvoudig jongetje uit Bouwel, vindt hij zelf ook. En dan gaat hij ook nog eens de boer op. Weer met die ­vermaledijde ­Bourgondiërs, van ­theater naar theater.