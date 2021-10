Belgische luik van aanslagen in Parijs komt maand later dan gepland voor correctionele rechtbank

Het proces over het Belgische luik van het onderzoek naar de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs zal plaatsvinden vanaf 19 april 2022 in het Justitiepaleis aan het Brusselse Poelaertplein. Dat bevestigt het federaal parket donderdag.

In juni besliste de Brusselse correctionele rechtbank nog dat het proces zou plaatsvinden van 14 maart tot 22 april 2022. In de zaak staan veertien verdachten terecht voor hun rol in de voorbereidingen en de nasleep van die aanslagen.

Op het moment dat het proces in Brussel plaatsvindt, zal in Parijs nog het assisenproces aan de gang zijn over de aanslagen. Daar wordt pas eind mei een uitspraak verwacht. Verschillende Belgische advocaten treden in beide processen op, maar het is niet onmiddellijk duidelijk of dat de reden is voor het uitstel.

Op 13 november 2015 pleegden drie commando’s van negen mannen aanslagen op verschillende plaatsen in de Franse hoofdstad. Op 22 maart 2016 sloeg de terreurcel achter die aanslagen ook toe op de luchthaven van Zaventem en in de metro in Brussel. Bij de aanslagen in Parijs vielen 130 doden, bij die in België 32.

Meteen na de aanslagen in Parijs ging een grootscheeps gerechtelijk onderzoek van start, zowel in Frankrijk als in België. Verschillende verdachten werden geïdentificeerd en opgepakt. De belangrijkste van hen zijn overgeleverd aan de Franse justitie en staan daar op dit moment terecht voor hun rol in de aanslagen.

Daarnaast vervolgt het Belgische federaal parket nog veertien andere personen die ook op een of andere manier bij de voorbereiding van die aanslagen geholpen zouden hebben, zonder noodzakelijk te weten dat er een aanslag werd voorbereid.

Het gaat om Sammy Djedou, Youssef en Ayoub Bazarouj, Abid Aberkan, Ibrahim Abrini, Mohamed Rabhioui, Soufiane Al Aroub, Abdoullah Courkzine, Smaïl Farisi, Youssef El Ajmi, Zakaria Jaffal, Rafik El Hassani, Lazez A. en Meryem E.B. De eerste twaalf moeten terechtstaan voor, onder meer, deelname aan de activiteiten van een terroristische groep, terwijl Lazez A. vervolgd wordt voor inbreuken op de wapenwetgeving en Meryem E.B. omdat ze voor valse documenten gezorgd zou hebben.