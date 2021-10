Deels versnipperd Banksy-schilderij geveild voor recordbedrag: “Ik ben doodsbang om met de hamer af te kloppen”

Het beroemde deels versnipperde schilderij van de Britse kunstenaar Banksy is in Londen geveild voor 18,6 miljoen pond (bijna 22 miljoen euro). Het werk Girl with Balloon ging drie jaar geleden deels door een versnipperaar die in de lijst was verstopt, kort nadat het tijdens een veiling was verkocht. Dat maakte de veilingmeester een beetje nerveus toen het laatste en winnende bod donderdag binnenkwam. “Ik ben doodsbang om met de hamer te slaan”, grapte hij.