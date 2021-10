De (onderwater)wereld van de Vlaamse zeemeerminnen: “Ofwel vinden ze het fantastisch, ofwel willen ze je in de psychiatrie steken”

De ‘zeemeerminnenfotografe’, zo noemen ze haar. Elisa Maenhout (24) uit Gent raakte tijdens haar studie gefascineerd door een Youtube-filmpje van een zeemeermin, en leerde zichzelf dan maar duiken. Tot in Amerika sprong ze ‘meermensen’ achterna, zij die zich in schitterende staartvinnen hijsen en op vrijgezellenparty’s, bedrijfsevents en communiefeestjes kindjes doen geloven in Ariël. Het resultaat van drie jaar reizen bundelt ze in een kleurrijk boek.