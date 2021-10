Wat is er aan de hand met rechtse Europese partijen? Macht dreigt (bijna) overal uit hun handen te glippen

Woensdag werd Manfred Weber opnieuw verkozen tot voorzitter van de grootste fractie in het Europees Parlement, de Europese Volkspartijen (EPP). Hij volgt zichzelf op in de meest desastreuze tijden voor de West-Europese christendemocratie. Nog amper 9 van de 27 leden van de Raad van Europa tellen ze in hun rangen. De malaise treft niet alleen het christendemocratische blok. In heel Europa glipt de macht uit de handen van centrumrechtse partijen of dreigt dat te gebeuren. Zelfs de rechtse populisten lijken niet meer veilig.