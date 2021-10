Antwerpse politie kan nu drones uit de lucht schieten: Bart De Wever demonstreert hoe

De Antwerpse politie kan voortaan vijandige drones uit de lucht halen. Op de terreinen van opleidingscentrum Campus Vesta in Ranst rondde het donderdag een Europese antidroneopleiding af onder het goedkeurend oog van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij nam meteen ook de proef op de som. “Het staat in de sterren geschreven dat drones ooit gebruikt zullen worden voor terreuraanslagen”

Afgelopen zomer liep de Antwerpse politie al in de kijker met de SkyWall Patrol toen de Amerikaanse president Joe Biden ons land bezocht. Het was de eerste keer dat het antidronetoestel voor een effectieve operatie werd ingezet.

Vijf maanden later is de opleiding, die kadert in het Europese project Skyfall, afgerond. De Antwerpse politie stond de voorbije dagen in voor de coördinatie van het project in Campus Vesta in Ranst, waar politiemensen uit verschillende Europese korpsen leerden hoe ze met de apparaten moesten werken.

“We maken gebruik van twee toestellen: een jammer die het besturingssysteem of het GPS-signaal van de drone kan afnemen en de SkyWall Patrol, een toestel waarmee we een projectiel kunnen afvuren”, verduidelijkt hoofdcommissaris Bart Van der Donck van de mobiele eenheid. “In dat projectiel zit een net en een parachute, waarmee we de drone naar beneden kunnen halen.”

Futuristisch

Dat laatste gebeurt uiteraard niet zonder risicoanalyse. “We opereren boven bewoond gebied, dus dat moet natuurlijk op een veilige manier gebeuren. Het welzijn en veiligheid van de burgers is onze eerste prioriteit”, aldus Van der Donck. Eenmaal veilig op de grond kan de politie de drone ook nog onderzoeken om te achterhalen wie achter het vijandige toestel zit.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kreeg de kans om de toestellen uit te proberen en haalde meteen ook een drone uit de lucht. Het hele project klinkt en ziet er futuristisch uit, maar volgens De Wever is een dreiging door drones helemaal niet zo ondenkbaar. “Het staat in de sterren geschreven dat drones ooit gebruikt zullen worden voor terreuraanslagen. Maar bijvoorbeeld ook voor spionage of andere misdragingen. Er zijn duizenden drones in particulier bezit in Antwerpen alleen, ik kan me heel wat situaties inbeelden waarbij je zo’n drone wil intercepteren”, stelt De Wever.

“Op wereldvlak merken we meer en meer gebeurtenissen waarbij drones worden gebruikt voor slechte doeleinden. Dan staan wij voor de keuze: gaan we wachten tot het te laat is of, of gaan we ons bijscholen en uitrusten zodat we de veiligheid van de burgers kunnen garanderen”, treedt Van der Donck hem bij.

Aan het project, waarvan het stevige prijskaartje grotendeels gedekt wordt door subsidies van Europa, werkten ook de Roemeense politie, de federale politie en politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene mee. Die laatste kocht ook toestellen aan. (jtp)