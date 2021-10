VS keren na drie jaar afwezigheid terug in VN-Mensenrechtenraad

De Verenigde Staten keren na ruim drie jaar afwezigheid terug als lid van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Van de 193 landen in de Algemene Vergadering van de volkerenorganisatie gaven er 168 hun steun in een geheime stemming.

De driejarige termijn van Washington in de raad van 47 landen begint op 1 januari. China en Rusland zitten er al in. President Joe Biden zei bij zijn aantreden dat mensenrechten een centrale rol spelen in zijn buitenlands beleid. Zijn regering krijgt nu de kans dat in VN-verband waar te maken.

Voormalig president Donald Trump kondigde in juni 2018 de terugtrekking van de VS aan uit de in Genève vergaderende Mensenrechtenraad vanwege vermeende vooringenomenheid tegen Israël en gebrek aan hervormingen.

Leden van de Mensenrechtenraad mogen niet meer dan twee opeenvolgende termijnen van drie jaar zitting hebben. Kandidaten worden via een geheime stemming in geografische groepen gekozen om een gelijkmatige vertegenwoordiging te garanderen. Voor geen enkele zetel waarvoor een geografsche sleutel gold, was er concurrentie.

En verder

Andere landen die donderdag tot lid werden gekozen zijn Kazachstan, Gambia. Benin, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Maleisië, Paraguay, Honduras, Luxemburg, Finland, Montenegro, Litouwen. Kameroen, Eritrea, Somalië, India en Argentinië werden herverkozen.

Qatar, de VAE en Eritrea botsen op kritiek omtrent mensenrechten. Ook de VS raakten in het vizier van de raad omwille van racisme.