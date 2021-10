Adil en Bilall stellen nieuwe fictiereeks voor op Film Fest Gent: “Een echte wervelwind”

“Een absurde mix van Bevergem en Patser.” Dat is wat we volgens Adil El Arbi en Bilall Fallah moeten verwachten van ‘Grond’. Het duo regisseerde de eerste twee afleveringen en kwam de serie donderdag voorstellen op Film Fest Gent.

Voor Adil en Bilall, toen net terug van hun ‘Bad Boys for Life’-avontuur in Hollywood, was ‘Grond’ veel meer dan een tussendoortje in België. “Deze serie heeft alles”, zegt Adil. “Emotie, drama, humor. Echt een reeks om verliefd op te worden.”

In ‘Grond’ ziet de jonge Smile een gat in de markt: heilige aarde importeren uit Marokko, zodat Belgische moslims hier kunnen worden begraven. “Die grond is eigenlijk een symbool voor migratie”, zegt Zouzou Ben Chikha, die de serie bedacht en samen met zijn Bevergem-kompanen Dries Heyneman en Wannes Cappelle het scenario schreef. “Een Marokkaan die hier twintig jaar woont, staat die anders tegenover zijn thuisland dan iemand van de derde of vierde generatie? Dat zijn de vragen die we stellen en die steeds actueler worden.” (lees verder onder de foto)

Acteur Yassine Ouaich met zijn vader, die speciaal was overgekomen uit Marokko. — © David Van Hecke

‘Next level’

Toepasselijk: de vader van hoofdrolspeler Yassine Ouaich was speciaal uit Marokko afgereisd om de première mee te maken. “Eindelijk maak ik mijn familie trots”, lacht de acteur. “Maar serieus, we hebben iets moois neergezet. ‘Grond’ is echt next level en ik ben heel dankbaar dat ik er aan mocht meewerken.”

Een tv-première op een filmfestival: het is iets dat we steeds vaker zien. “De reeks is dan ook gemaakt voor een groot scherm”, klinkt het bij actrice Charlotte De Bruyne. “Een echte wervelwind, zo kan je het beschrijven. Net zoals werken met Adil en Bilall dat ook is. (lacht)”

Je kan ‘Grond’ vanaf 26 oktober zien op Play4 en daarna op Streamz.Een uitgebreid interview met Adil El Arbi en Bilall Fallah lees je zaterdag in onze NU-bijlage.