Vele honderden in Brusselse optocht tegen barman die vrouwen zou verdoofd en verkracht hebben

Een optocht van slachtoffers en sympathisanten tegen seksueel misbruik in de beruchte Waff en El Café in Brussel heeft volgens de politie 1300 mensen op de been gebracht. Het gerecht voert een onderzoek na een aantal klachten van verkrachting in die twee beruchte bars. Een barman zou verschillende vrouwen verdoofd en misbruikt hebben. De feiten zouden al jaren aan de gang zijn.

Er stak veel boosheid en woede in de optocht. De groep riep slogans zoals “Victime on te croit, agresseur on te voit”. (Slachtoffer, we geloven je. Agressor, we zien je) Iemand droeg een pancarte: “Violeur, on va te couper ta bite”. (verkrachter, we gaan je lid afhakken). Ze willen dat er eind komt aan jarenlang seksueel misbruik in de Brusselse cafés.

De beweging is op gang getrokken nadat twee jonge vrouwen hun traumatische ervaring hadden verteld op de Instagrampagina van ‘Féminisme Libertaire Bruxelles’. Nadien deelden ook anderen horrorverhalen na een avondje stappen in cocktailbar El Café of de Waff, allebei van dezelfde eigenaar, in de hippe studentenbuurt aan het kerkhof van Elsene.

(cds)