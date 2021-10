FIFA zonder FIFA? Computerspelproducent dreigt ermee om videogame na 30 jaar van naam te doen veranderen

Bron: The New York Times

Er dreigt een einde te komen aan één van de langstlopende huwelijken in de wereld der videospellen: deze tussen voetbalorganisatie FIFA, en de gelijknamige computergame ‘FIFA Soccer’ van spellenfabrikant Electronic Arts (EA). De onderhandelingen over de rechten op de merknaam FIFA zitten in het slop. Het populaire spel zou daardoor voor het eerst in bijna 30 jaar onder een andere naam in de rekken kunnen belanden.

Al sinds 1993 is ‘FIFA Soccer’ één van de populairste videospellen ter wereld, waarvan er al 325 miljoen exemplaren verkocht werden. De laatste 20 jaar zou EA twintig miljard dollar winst gemaakt hebben met het spel. De laatste versie ‘FIFA 22’ werd begin deze maand gelanceerd, en ging meteen al 9,1 miljoen keer over de toonbank.

Bijna dertig jaar geleden verbond voetbalorganisatie FIFA haar naam aan het videospel van de Amerikaanse producent EA, en daarvoor krijgt de voetbalorganisatie jaarlijks ongeveer 150 miljoen dollar. Maar de onderhandelingen over de verlenging van dat tienjarig contract, zouden volgens de Amerikaanse krant The New York Times in het slop zitten.

FIFA wil meer geld: de voetbalorganisatie zou het dubbele willen van wat het nu krijgt. Volgens de krant zou FIFA per cyclus van vier jaar één miljard dollar eisen voor het gebruik van de naam FIFA, het logo van de organisatie, en de rechten op het WK voetbal.

Nieuwe naam

Deze maand kwam FIFA 22 uit, met Kylian Mbappé op de cover. Was het de laatste keer onder deze naam? — © FIFA

Het gaat niet louter over geld: de twee spelers zouden het ook niet eens zijn over welke rechten nu precies gekocht moeten worden. FIFA zou afwillen van de exclusiviteit, en ook bepaalde rechten willen verkopen aan concurrent Epic Games.

De Californische spellenfabrikant EA zou daarom van plan zijn om volgend jaar de band met FIFA te doorbreken na het WK in Qatar, wanneer het contract afloopt. Cam Weber, de algemeen directeur van EA Sports, maakte dit in een persbericht bekend. “Dit betekent dat we onze overeenkomst met FIFA over de naam aan het herzien zijn”.

De naam EA Sports FC zou al geregistreerd zijn bij de Europese Unie, en binnen Groot-Brittannië.

Voor gamers zelf zou de naamsverandering weinig invloed hebben, zo benadrukt Weber. EA heeft nog licentieovereenkomsten met andere organisaties zoals UEFA, verschillende nationale competities, en ze hernieuwde op dinsdag zelfs een akkoord met de internationale spelersvakbond FIFPro. Daardoor kunnen spelers zoals Lionel Messi, Kylian Mbappé of Romelu Lukaku blijven opduiken in de wedstrijden. EA heeft de rechten om namen en beeltenissen van spelers, clubs en stercompetities te gebruiken.

Volgens The New York Times wordt de knoop pas eind dit jaar doorgehakt. (cel)